Beşiktaş'tan forvete 'Viking' hamlesi!

Beşiktaş'tan sürpriz atak. Siyah- Beyazlı yönetim Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da görüşlerini alarak Hollanda ekiplerinden Feyenoord'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan forvet Nicolai Jörgensen'i listenin en başına aldı.



4 sezondur Feyenoord forması giyen Nicolai Jörgensen bu sezon 18 resmi karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.



Yönetimin bu hafta içinde Feyenoord'la masaya oturarak resmi teklif yapacağı geyen bilgiler arasında yer alıyor.



İLK KULÜBÜ LEVERKUSEN

Futbola Leverkusen'de başlayan Jörgensen, Kaiserslautern, Copenhagen takımlarında da oynarken 5 sezondur Feyenoord'da forma giyiyor.



