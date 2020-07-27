Beşiktaş'tan forvete 'Viking' hamlesi!

Beşiktaş, Hollanda ekibi Feyenoord'la 1 yıl daha sözleşmesi bulnuan Nicolai Jörgensen için düğmeye bastı. 29 yaşındaki Danimarkalı golcünün transferi için Siyah-Beyazlı yönetim bu hafta resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; feyenoord.nl
Beşiktaş'tan forvete 'Viking' hamlesi!
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27 Temmuz 2020 11:59
Beşiktaş'tan sürpriz atak. Siyah- Beyazlı yönetim Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da görüşlerini alarak Hollanda ekiplerinden Feyenoord'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan forvet Nicolai Jörgensen'i listenin en başına aldı.

4 sezondur Feyenoord forması giyen Nicolai Jörgensen bu sezon 18 resmi karşılaşmada 5 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Yönetimin bu hafta içinde Feyenoord'la masaya oturarak resmi teklif yapacağı geyen bilgiler arasında yer alıyor.

İLK KULÜBÜ LEVERKUSEN
Futbola Leverkusen'de başlayan Jörgensen, Kaiserslautern, Copenhagen takımlarında da oynarken 5 sezondur Feyenoord'da forma giyiyor.



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