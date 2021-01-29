Beşiktaş'ta Isimat-Mirin gönderildi: 750 bin euro

Beşiktaş'ta ilk ayrılık gerçekleşti. Siyah beyazlılar, Nicolas Isimat-Mirin'in sözleşmesini feshetti.

Haber; NTV
Abone Ol
Beşiktaş'ta Isimat-Mirin gönderildi: 750 bin euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2021 13:31
Beşiktaş Isimat Mirin ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Sezon başında kadro dışı bırakılan Fransız futbolcu ile görüşen siyah beyazlı yönetim, sözleşme feshi konusunda uzlaşmaya vardı.

NTV'nin haberine göre; Yapılan anlaşmaya göre Beşiktaş Mirin'e sözleşme fesih bedeli olarak 750 bin Euro ödeyecek.

Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi olan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 1 milyon 275 bin euro ücret alacaktı.

Siyah beyazlılarların Ocak 2019'da 350 bin Euro bonservis bedeli ile PSV Eindhoven'den kadrosuna kattığı Mirin, Beşiktaş ile 14 maça çıktı.

Bu sezon başında kadro dışı bırakılan Mirin, geçen sezon kiralık olarak Toulouse'de forması giydi.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için