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Beşiktaş'ta Cyle Larin yeniden gündemde!

ABD Major Lig'de Orlando City formasını giyen 22 yaşındaki forvet oyuncusu şartların uygun olması durumunda Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroya katılacak

Kaynak: Sabah
Beşiktaş'ta Cyle Larin yeniden gündemde!
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28 Aralık 2017 08:43
Beşiktaş, forvet arayışlarında rotasını bir kez daha Cyle Larin'e çevirdi. Siyahbeyazlıların, Kanada Milli Takımı formasını da giyen ABD Major Lig ekibi Orlando City'in 22 yaşındaki forvetini yakın takibe aldığı öğrenildi.

Larin'in, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği, bu nedenle de Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakabileceği belirtildi. Larin, vatandaşı Atiba Hutchinson'un önerisiyle daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş, ancak Alvaro Negredo kadroya katılınca, bu transferden vazgeçilmişti.

Siyah-beyazlı idarecilerin, yılbaşı tatilinden sonra genç oyuncuyla bir araya gelip, ön görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

38 MAÇTA 13 GOLÜ VAR

Genç yaşına rağmen Kanada Milli Takımı'nda sürekli forma şansı bulan Cyle Larin, Dünya Kupası elemelerinde 10 maça çıkıp, 3 kez fileleri havalandırdı. Larin, ABD Major Lig'de ise 2017 yılında Orlando City formasıyla 28 maçta görev aldı. Genç oyuncu bu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.



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