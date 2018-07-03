Beşiktaşlı Sedat yeniden Balıkesirspor Baltok'da

Beşiktaş'ın oyuncusu olan 22 yaşındaki Sedat Şahintürk bu yıl da Balıkesirspor Baltok forması giyecek.Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor Baltok, geçen sezon takımda forma giyen Beşiktaşlı oyuncu Sedat Şahintürk ile yeniden anlaştı. Bir yıl daha Balıkesirspor Baltok forması giyecek olan sol kanat oyuncusu Sedat, takımla birlikte bugün antrenmana çıktı. Sedat geçtiğimiz sezon forma giydiği 28 maçta 7 kez rakip fileleri sarsmıştı.Yeniden Balıkesirspor Batok'ta olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Sedat, bu sezon takımını Süper Lig'e çıkarmak için mücadele edeceğini belirtti. Balıkesirspor'u evi gibi gördüğünü ifade eden Sedat,dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediyespor'da futbola başlayan Sedat, altyapıda Osmanlıspor, Üçyol Doğuspor, Kocaeli 1937 Sekaspor formaları giydikten sonra 2016'da Beşiktaş'ta profesyonel oldu. Beşiktaş A Takımı'nda sadece 2 kez kupa mücadelelerinde şans bulan genç oyuncu, Balıkesirspor Baltok'taki performansıyla dikkat çekmişti.