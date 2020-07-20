Beşiktaş'ın istediği genç futbolcu için açıklama: 'Bozuk paralarla gelmeyin!'

Norveç Ligi takımlarından Valerenga'da top koşturan Aron Dönnum için Türkiye iddiası gündeme geldi.



Norveç basınının haberine göre; 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Süper Lig'den Beşiktaş'ın teklif yaptığı ifade edildi.



"YURTDIŞINDAN İSTENMEK RÜYA GİBİ"



Beşiktaş iddiaları hakkında konuşan Dönnum, "Yurtdışındaki kulüpler tarafından istenmek rüya gibi. Elbette ben de bir şeyler duyuyorum ancak somut bir teklif olmadan konuşmak doğru değil." dedi.



"BOZUK PARALARLA GELMESİNLER"



Valerenga takımının teknik direktörü Dag-Eilev Fagermo, Beşiktaş'ın Dönnum'u alması için yüksek bir bonservis bedeli vermesi gerektiğini belirterek, "Yüksek maaşlar almak isteyen bazı oyuncularımız var. Futbolcular, yeni bir meydan okuma istediğinde Valerenga kulübü de onların önünü açıyor. Dönnum'u isteyen kulüplerin ceplerini silkeleyerek çıkan bozuk paraları Valerenga'ya önermelerinin bir anlamı yok. Eğer Aron'u satın almak istiyorlarsa ceplerinin derinliklerine inmeleri, daha fazlasını yapmaları gerek." ifadelerini kullandı.



"FUTBOL, BİRAZ EKONOMİYE BENZİYOR"



Takımındaki oyuncuların büyük kulüpler tarafından istenmesinin güzel olduğunu vurgulayan Fagermo, "Tabii ki en iyi oyuncularımı takımda tutmak istiyorum. Bu, kulüpteki herkes için çok daha iyi olur. Futbol, biraz ekonomiye benziyor. Valerenga gibi bir kulübün oyuncularının daha büyük kulüpler tarafından istenmesi de olumlu bir şey." dedi.



