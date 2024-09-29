Beşiktaş yönetiminden Gio'ya takviye garantisi!

Beşiktaş yönetimi, Giovanni van Bronckhorst'a destek mesajı verirken, Ajax yenilgisi sonrası oyun tarzı konusunda uyarılarda bulundu. Devre arasında kadroya takviye garantisi de verildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş yönetiminden Gio'ya takviye garantisi!
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29 Eylül 2024 10:46
Son güncelleme 29 Eylül 2024 10:47

Kâbus gibi bir sezonun ardından devraldığı Beşiktaş'ın çehresinin değişmesinde başrolü oynayan Giovanni van Bronckhorst için Ajax hezimeti ilk uyarı anlamı taşıdı.

Siyah-beyazlı yöneticiler tecrübeli teknik adam ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Hollandalıya, 'Arkandayız, sana güvenimiz tam" mesajı verildi ancak 4-0'lık yenilgi ve özellikle de sergilenen futbol konusunda hayal kırıklığı yaşandığı da gizlenmedi.

TAKVİYE GARANTİSİ

Yöneticilerin üzerinde durduğu ana konu deplasmanda tercih edilen defansif oyun stiliydi. Benzer oyun anlayışlarıyla son yıllarda kötü sonuçlar alındığı 'Gio'ya hatırlatıldı.

Ayrıca; kadroda mecbur olmadıkça kadroda fazla değişikliğe gitmemesi istenen Van Bronckhorst'a, devre arasında istediği takviyelerin yapılacağı iletildi.

Beşiktaş kurmayları, Kayseri maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisine başlanacağına dair inançlarının tam olduğunu aktardı.

ONANA'YA DAHA AZ SÜRE

Jean Onana, teknik heyetin gözünden düştü. Beklentilerin aksine yaz transfer döneminde gönderilmeyen ve takımda tutulan Fransız orta sahanın sezonun kalan bölümünde daha az süre verileceği öğrenildi.

Bu futbolcu, ara transferde düzenli oynayabileceği bir kulübe kiralanacak ya da iyi bir teklif gelmesi halinde kesin olarak satılacak.



 
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