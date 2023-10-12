Beşiktaş, yeni yardımcı antrenörlerini duyurdu!

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yeni yardımcı antrenörlerini açıkladı.

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Beşiktaş, yeni yardımcı antrenörlerini duyurdu!
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12 Ekim 2023 17:07
Son güncelleme 12 Ekim 2023 17:59
Beşiktaş Kulübü, futbol takımının teknik sorumlusu Burak Yılmaz'ın yardımcılığına antrenör Hari Vukas'ı getirdi.

Siyah-beyazlı ekipte Toni Modric ise atletik performans antrenörü olarak görev yapacak.

Yapılan açıklamada, "Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar

Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.

Vukas'a ve Modric'e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Hari Vukas son olarak Marsilya'da Igor Tudor'un yardımcılığını yapmıştı. Hari Vukas ve Toni Modric, teknik direktör Igor Tudor'un 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında olmak üzere Galatasaray'ın başında bulunduğu dönemde de yardımcı antrenörler olarak görev almıştı.

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