Beşiktaş, yeni yardımcı antrenörlerini duyurdu!

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının teknik sorumlusu Burak Yılmaz'ın yardımcılığına antrenör Hari Vukas'ı getirdi.
Siyah-beyazlı ekipte Toni Modric ise atletik performans antrenörü olarak görev yapacak.
Yapılan açıklamada, "Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar
Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.
Vukas'a ve Modric'e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Hari Vukas son olarak Marsilya'da Igor Tudor'un yardımcılığını yapmıştı. Hari Vukas ve Toni Modric, teknik direktör Igor Tudor'un 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında olmak üzere Galatasaray'ın başında bulunduğu dönemde de yardımcı antrenörler olarak görev almıştı.
Siyah-beyazlı ekipte Toni Modric ise atletik performans antrenörü olarak görev yapacak.
Yapılan açıklamada, "Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar
Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.
Vukas'a ve Modric'e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Hari Vukas son olarak Marsilya'da Igor Tudor'un yardımcılığını yapmıştı. Hari Vukas ve Toni Modric, teknik direktör Igor Tudor'un 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında olmak üzere Galatasaray'ın başında bulunduğu dönemde de yardımcı antrenörler olarak görev almıştı.