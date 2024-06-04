Beşiktaş yeni sportif direktörünü buldu

Beşiktaş, sportif direktörlük görevi için Morgan De Sanctis ile prensip anlaşmasına vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş yeni sportif direktörünü buldu
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04 Haziran 2024 18:10
Gelecek sezonun transfer planlamasını sürdüren Beşiktaş, yönetim kademesine önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Beşiktaş, İtalyan sportif direktör Morgan De Sanctis'i göreve getirmek için harekete geçti.

Haberde, iki tarafın anlaşmaya oldukça yakın olduğu ve görüşmelerin son aşamada olduğu kaydedildi.

MORGAN DE SANCTIS KİMDİR?

47 yaşındaki De Sanctis, son olarak İtalyan ekibi Salernitana'da görev yapmıştı. Futbolculuk döneminde de Türkiye'de bulunan İtalyan kaleci, 2008-09 sezonunda Galatasaray'da forma giymişti.



 
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