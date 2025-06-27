Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına cumartesi günü başlayacak

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına cumartesi günü start verecek.
Siyah-beyazlı takım, yeni sezon çalışmalarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.
İstanbul'daki hazırlıklarını 3 Temmuz Perşembe gününe kadar sürdürecek siyah-beyazlı ekip, yurt dışı kampını ise 4-18 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.
Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya kampında 4 hazırlık maçı oynayacak.
Siyah-beyazlı takım, yeni sezon çalışmalarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.
İstanbul'daki hazırlıklarını 3 Temmuz Perşembe gününe kadar sürdürecek siyah-beyazlı ekip, yurt dışı kampını ise 4-18 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.
Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya kampında 4 hazırlık maçı oynayacak.
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