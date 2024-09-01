Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Net Global Sivasspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada penaltı noktasından Ciro Immobile ve 89. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.
BEŞİKTAŞ'TAN ÜÇTE ÜÇ
Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş, lige 3'te 3 ile başladı ve 9 puana ulaştı. Sivasspor ise 4 maçta 4 puanda kaldı.
Beşiktaş, milli aradan sonra Trabzonspor'a konuk olacak. Sivasspor ise evinde Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
VAN BRONCKHORST'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, Lugano maçının kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.
Lugano maçında forma giyen Emirhan Topçu ve Semih Kılıçsoy'u kenara alan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, iki oyuncunun yerine Felix Uduokhani ve Ernest Muçi'yi forma verdi.
Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Van Bronckhorst, savunma dörtlüsünde Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku'yu görevlendirdi.
Orta sahanın merkezinde Al Musrati ve Gedson Fernandes'e forma veren tecrübeli çalıştırıcı, hücum hattında ise Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile'yi oynattı.
FELIX UDUOKHAI SİFTAH YAPTI
Beşiktaş'ın son transferi Felix Uduokhai, ilk kez siyah-beyazlı taraftarının karşısına çıktı.
Siyah-beyazlılar, Omar Colley'in PAOK'a transferinin ardından savunmada yaşanan boşluğu Uduokhai ile doldurdu.
ERNEST MUÇİ İLK KEZ 11'DE
Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 11'de kendine yer buldu.
Lugano ile oynanan iki maçta da oyuna sonrada giren Muçi, ligde ise sadece Antalyaspor maçında oyuna kısa süreliğine dahil oldu. Genç oyuncu, 4-2 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasında ise 1 gol atmayı başardı.
JEAN ONANA KADROYA ALINMADI
Siyah-beyazlı takımda bu sezon kadroya girmeyi başaran Jean Onana, arka adalesinde ağrıları devam ettiği için kadroya alınmadı.
Kamerunlu oyuncu, Lugano ile geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada da kadroya dahil edilmemişti. Süper Kupa maçında oyuna sonradan giren Onana, Samsunspor ve İsviçre'deki Lugano maçlarında süre alırken, Antalyaspor maçını yedek kulübesinde tamamlamıştı.
BEŞİKTAŞ BÜYÜK BASKIYLA BAŞLADI
Beşiktaş, oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Sivasspor'a karşı kanatları kullanarak başladı. Sürekli ortalar yapan Beşiktaş, ceza alanı içine kalabalık girerek bu ortalarla gol aradı.
Sivasspor ise direkt paslarla hızlı hücumlar denedi ancak Beşiktaş savunmasına karşı etkili atak geliştirmekte güçlük yaşadı.
Baskısını artıran Beşiktaş, 13. dakikada Immobile'nin ceza alanı içinden vuruşuyla maçtaki ilk büyük tehlikesini yarattı.
VAR İLE PENALTI KARARI
Ataklarını sıklaştıran ve Sivasspor savunmasını bunaltan Beşiktaş, 26. dakikada penaltı kazandı.
Masuaku'nun soldan ortasında top Radakovic'in eline temas etti ve VAR Hakemi Mustafa İlker Coşkun'un uyarısı sonrası hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.
IMMOBILE'DEN 6. MAÇTA 7. GOL
Ciro Immobile, penaltı noktasından yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi ve ligdeki 3. maçında 3. golünü, toplamda ise 6. maçta 7. golünü kaydetti.
BEŞİKTAŞ, İKİNCİ GOL İÇİN BASKISINI SÜRDÜRDÜ
1-0'dan sonra da Beşiktaş atakları sürdü. Sivasspor, yarı alanından çıkmakta ve pas yapmakta zorlanmaya devam etti. Sivasspor kalesini ikinci gol için adeta abluka altına alan Beşiktaş, savunmadan dönen topları da sürekli alarak atak sürekliliğini sağladı.
Siyah beyazlılar, devrenin sonunda Masuaku ve Gedson ile ikinci gole çok yaklaştı. Masuaku'nun serbest vuruşu direkten auta giderken Gedson'un altıpastan şutu ise yan ağlarda kaldı.
BEŞİKTAŞ'TA YORGUNLUK BELİRTİLERİ
Beşiktaş, ikinci yarıya da daha atak başlayan taraf oldu. Lugano ile perşembe günü oynadığı maçın etkisi Beşiktaşlı futbolcular da belirgin olmaya başladıkça Sivasspor oyuna ortak oldu.
Van Bronckhorst, Beşiktaş'taki yorgunluğun etkisini azaltmak için Muçi yerine Semih, Immobile yerine Mustafa Hekimoğlu ve Al-Musrati yerine Cher Ndour'u oyuna aldı.
GEDSON SON NOKTAYI KOYDU
70. dakikadan sonra iki takım da sık sık top kaybetmeye başladı ve bu nedenle maçtaki pozisyon sayısı çok azaldı. 80. dakikadan sonra Sivasspor tüm riskleri alıp Beşiktaş kalesine atak yapmaya başladı ancak siyah beyazlı savunma bu dakikalarda hata yapmadı.
Beşiktaş'ta Gedson, Sivasspor savunmacısı Samba Camara'nın büyük hatasını affetmedi ve aşırtma vuruşla 89. dakikada maça son noktayı koydu.
13. dakikada Al Musrati'nin pasıyla sağ tarafta topla buluşan Rashica'nın ortasında Immobile penaltı noktası civarından gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
26. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Masuaku'nun soldan ortasında topun Radakovic'in eline temas etmesinin ardından VAR incelemesi yapan hakem penaltı noktasını gösterdi. 27. dakikada topun başına geçen Immobile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
45+1. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası dışı sol önünde düşürülmesinin ardından kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına geçen Masuaku'nun vuruşunda top direkten döndü.
45+4. dakikada Rafa Silva'yla paslaşarak ceza sahasına giren Gedson Fernandes, altıpasın sağ çaprazından şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
73. dakikada Semih Kılıçsoy'un altıpasa doğru çıkardığı pasta Mustafa Hekimoğlu, topa dokundu. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76. dakikada Svensson, sağ kanattan penaltı noktası civarına doğru orta açtı. Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etti.
82. dakikada Rashica'nın sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasının içine girdikten sonra sağ çaprazdan şut çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kurtardı.
85. dakikada Semih Kılıçsoy'un pasında savunma arkasına sarkan Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sol çaprazından aşırtma denedi ama kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kurtardı.
89. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Atılan uzun pasta Camara'nın topu uzaklaştıramamasının ardından Gedson Fernandes, meşin yuvarlağı önünde buldu. Portekizli oyuncu, kaleci Ali Şaşal'ın açılmasıyla ceza sahası içi sağ çaprazından aşırtma vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bahtiyar Birinci, Emir Eray Eyisoy
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati (Dk. 72 Ndour), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 90+2 Emirhan Topçu), Rafa Silva (Dk. 90+2 Onur Bulut), Muçi (Dk. 62 Semih Kılıçsoy), Immobile (Dk. 73 Mustafa Hekimoğlu)
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Camara, Radakovic (DK. 88 Bekir Böke), Sundberg, Murat Paluli, Turgunboev (Dk. 67 Balde), Charisis, Bieganski (Dk. 77 Moutoussamy), Pritchard (Dk. 88 Emrah Başsan), Manaj
Goller: Dk. 27 Immobile (Penaltıdan), Dk. 89 Fernandes (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 5 Immobile, Dk. 59 Al Musrati, Dk. 72 Rashica, Dk. 90+4 Emirhan Topçu (Beşiktaş), Dk. 41 Murat Paluli, Dk. 44 Uğur Çiftçi, Dk. 90 Ali Şaşal Vural, Dk. 90+5 Manaj, Dk. 90+ 5 Sundberg (Net Global Sivasspor)
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada penaltı noktasından Ciro Immobile ve 89. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.
BEŞİKTAŞ'TAN ÜÇTE ÜÇ
Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş, lige 3'te 3 ile başladı ve 9 puana ulaştı. Sivasspor ise 4 maçta 4 puanda kaldı.
MİLLİ ARADAN SONRA DERBİ
Beşiktaş, 2013/14'ten bu yana ilk kez bir sezonu üçte üç yaparak açtı.✅✅✅
🔸(0-2) Samsunspor
🔸(4-2) Antalyaspor
🔸(2-0) Sivasspor pic.twitter.com/uGagImEKxH
— Sporx (@sporx) September 1, 2024
Beşiktaş, milli aradan sonra Trabzonspor'a konuk olacak. Sivasspor ise evinde Gaziantep FK'yi ağırlayacak.
VAN BRONCKHORST'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, Lugano maçının kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.
Lugano maçında forma giyen Emirhan Topçu ve Semih Kılıçsoy'u kenara alan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, iki oyuncunun yerine Felix Uduokhani ve Ernest Muçi'yi forma verdi.
Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Van Bronckhorst, savunma dörtlüsünde Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku'yu görevlendirdi.
Orta sahanın merkezinde Al Musrati ve Gedson Fernandes'e forma veren tecrübeli çalıştırıcı, hücum hattında ise Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Ciro Immobile'yi oynattı.
FELIX UDUOKHAI SİFTAH YAPTI
Beşiktaş'ın son transferi Felix Uduokhai, ilk kez siyah-beyazlı taraftarının karşısına çıktı.
Siyah-beyazlılar, Omar Colley'in PAOK'a transferinin ardından savunmada yaşanan boşluğu Uduokhai ile doldurdu.
ERNEST MUÇİ İLK KEZ 11'DE
Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 11'de kendine yer buldu.
Lugano ile oynanan iki maçta da oyuna sonrada giren Muçi, ligde ise sadece Antalyaspor maçında oyuna kısa süreliğine dahil oldu. Genç oyuncu, 4-2 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasında ise 1 gol atmayı başardı.
JEAN ONANA KADROYA ALINMADI
Siyah-beyazlı takımda bu sezon kadroya girmeyi başaran Jean Onana, arka adalesinde ağrıları devam ettiği için kadroya alınmadı.
Kamerunlu oyuncu, Lugano ile geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada da kadroya dahil edilmemişti. Süper Kupa maçında oyuna sonradan giren Onana, Samsunspor ve İsviçre'deki Lugano maçlarında süre alırken, Antalyaspor maçını yedek kulübesinde tamamlamıştı.
BEŞİKTAŞ BÜYÜK BASKIYLA BAŞLADI
Beşiktaş, oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Sivasspor'a karşı kanatları kullanarak başladı. Sürekli ortalar yapan Beşiktaş, ceza alanı içine kalabalık girerek bu ortalarla gol aradı.
Sivasspor ise direkt paslarla hızlı hücumlar denedi ancak Beşiktaş savunmasına karşı etkili atak geliştirmekte güçlük yaşadı.
Baskısını artıran Beşiktaş, 13. dakikada Immobile'nin ceza alanı içinden vuruşuyla maçtaki ilk büyük tehlikesini yarattı.
VAR İLE PENALTI KARARI
Ataklarını sıklaştıran ve Sivasspor savunmasını bunaltan Beşiktaş, 26. dakikada penaltı kazandı.
Masuaku'nun soldan ortasında top Radakovic'in eline temas etti ve VAR Hakemi Mustafa İlker Coşkun'un uyarısı sonrası hakem Direnç Tonusluoğlu penaltı noktasını gösterdi.
IMMOBILE'DEN 6. MAÇTA 7. GOL
Ciro Immobile, penaltı noktasından yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi ve ligdeki 3. maçında 3. golünü, toplamda ise 6. maçta 7. golünü kaydetti.
BEŞİKTAŞ, İKİNCİ GOL İÇİN BASKISINI SÜRDÜRDÜ
1-0'dan sonra da Beşiktaş atakları sürdü. Sivasspor, yarı alanından çıkmakta ve pas yapmakta zorlanmaya devam etti. Sivasspor kalesini ikinci gol için adeta abluka altına alan Beşiktaş, savunmadan dönen topları da sürekli alarak atak sürekliliğini sağladı.
Siyah beyazlılar, devrenin sonunda Masuaku ve Gedson ile ikinci gole çok yaklaştı. Masuaku'nun serbest vuruşu direkten auta giderken Gedson'un altıpastan şutu ise yan ağlarda kaldı.
BEŞİKTAŞ'TA YORGUNLUK BELİRTİLERİ
Beşiktaş, ikinci yarıya da daha atak başlayan taraf oldu. Lugano ile perşembe günü oynadığı maçın etkisi Beşiktaşlı futbolcular da belirgin olmaya başladıkça Sivasspor oyuna ortak oldu.
Van Bronckhorst, Beşiktaş'taki yorgunluğun etkisini azaltmak için Muçi yerine Semih, Immobile yerine Mustafa Hekimoğlu ve Al-Musrati yerine Cher Ndour'u oyuna aldı.
GEDSON SON NOKTAYI KOYDU
70. dakikadan sonra iki takım da sık sık top kaybetmeye başladı ve bu nedenle maçtaki pozisyon sayısı çok azaldı. 80. dakikadan sonra Sivasspor tüm riskleri alıp Beşiktaş kalesine atak yapmaya başladı ancak siyah beyazlı savunma bu dakikalarda hata yapmadı.
Beşiktaş'ta Gedson, Sivasspor savunmacısı Samba Camara'nın büyük hatasını affetmedi ve aşırtma vuruşla 89. dakikada maça son noktayı koydu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
Gedson Fernandes hatayı affetmiyor, aşırtma golünü atıyor! ⚽️🎥pic.twitter.com/fkll8XrTAw
— Sporx (@sporx) September 1, 2024
13. dakikada Al Musrati'nin pasıyla sağ tarafta topla buluşan Rashica'nın ortasında Immobile penaltı noktası civarından gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
26. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Masuaku'nun soldan ortasında topun Radakovic'in eline temas etmesinin ardından VAR incelemesi yapan hakem penaltı noktasını gösterdi. 27. dakikada topun başına geçen Immobile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
45+1. dakikada Rafa Silva'nın ceza sahası dışı sol önünde düşürülmesinin ardından kazanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağın başına geçen Masuaku'nun vuruşunda top direkten döndü.
45+4. dakikada Rafa Silva'yla paslaşarak ceza sahasına giren Gedson Fernandes, altıpasın sağ çaprazından şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
73. dakikada Semih Kılıçsoy'un altıpasa doğru çıkardığı pasta Mustafa Hekimoğlu, topa dokundu. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76. dakikada Svensson, sağ kanattan penaltı noktası civarına doğru orta açtı. Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etti.
82. dakikada Rashica'nın sağ kanattan attığı pasta topla buluşan Rafa Silva, ceza sahasının içine girdikten sonra sağ çaprazdan şut çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kurtardı.
85. dakikada Semih Kılıçsoy'un pasında savunma arkasına sarkan Mustafa Hekimoğlu, ceza sahası içi sol çaprazından aşırtma denedi ama kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kurtardı.
89. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Atılan uzun pasta Camara'nın topu uzaklaştıramamasının ardından Gedson Fernandes, meşin yuvarlağı önünde buldu. Portekizli oyuncu, kaleci Ali Şaşal'ın açılmasıyla ceza sahası içi sağ çaprazından aşırtma vuruş yaptı ve fileleri havalandırdı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bahtiyar Birinci, Emir Eray Eyisoy
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati (Dk. 72 Ndour), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 90+2 Emirhan Topçu), Rafa Silva (Dk. 90+2 Onur Bulut), Muçi (Dk. 62 Semih Kılıçsoy), Immobile (Dk. 73 Mustafa Hekimoğlu)
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Camara, Radakovic (DK. 88 Bekir Böke), Sundberg, Murat Paluli, Turgunboev (Dk. 67 Balde), Charisis, Bieganski (Dk. 77 Moutoussamy), Pritchard (Dk. 88 Emrah Başsan), Manaj
Goller: Dk. 27 Immobile (Penaltıdan), Dk. 89 Fernandes (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 5 Immobile, Dk. 59 Al Musrati, Dk. 72 Rashica, Dk. 90+4 Emirhan Topçu (Beşiktaş), Dk. 41 Murat Paluli, Dk. 44 Uğur Çiftçi, Dk. 90 Ali Şaşal Vural, Dk. 90+5 Manaj, Dk. 90+ 5 Sundberg (Net Global Sivasspor)
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