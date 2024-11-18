Beşiktaş vazgeçmiyor: Moussa Dembele

Beşiktaş ünlü yıldız Moussa Dembele yeni bir teklif yaptı. Daha önce birkaç kez transferi için atak yapan ve olumlu sonuç alamayan Beşiktaş bir daha Dembele'nin kapısını çalacak. 28 yaşındaki santrforun geri çeviremeyeceği bir sözleşme sunulacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş vazgeçmiyor: Moussa Dembele
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18 Kasım 2024 08:43
Beşiktaş İmmobile'ye alternatif yardımcı olması golcü arayışlarını sürdürüyor. Devre arasında bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Beşiktaş'a menajerler tarafından Suudi Arabistan ekibi ElIttifaq'ta forma giyen Moussa Dembele önerildi.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da onay vermesinin ardından Arabistan'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu için harekete geçilecek ve 6 aylığına bir teklif sunulacak. Sözleşmesi 2025 Haziranında bitecek olan Dembele, bu teklifi kabul ederse imzalar atılacak.

GALATASARAY'LA ANILIYORDU

Galatasaray'la da adı anılan ve sarı-kırmızılı kulübün transfer listesinde olduğu iddia edilen Moussa Dembele için Beşiktaş'ın 3 yıllık sözleşme teklif ettiği ve imza parası vermeye de hazır olduğu ifade edildi. Fransız oyuncunun topla çabuk hareket ediyor, ceza sahasında rakiplerini şaşırtıcı ani koşular yapabiliyor. Süper' Lig'in de ağır bir lig olduğunu göze alırsak, Oyuncunun bu lig için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Siyah-beyazlılar Fransız oyuncu Dembele'yi Lyon'dan ayrıldığında da istemiş, görüşmeler yapılmış ancak Moussa Dembele, El-İttifak'ın yolunu tutmuştu.

28 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon ElIttifaq'ta çıktığı 12 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaparak toplamda 5 gole etki etti. 

 
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