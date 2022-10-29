Beşiktaş, Tofaş'ı geçemedi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 5. Hafta maçında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda Tofaş ile karşılaştı.
Tofaş Nilüfer Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Tofaş, 80-72 kazandı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Şahin, Ali Şakacı, Çağlar Özkan
TOFAŞ: Emre Tanışan 3, Tevfik Akdamar 8, Berk İbrahim Uğurlu 6, McIntyre 9, Okhaifoede 9, Toure 12, Juan Gray 17, Milaknis 16
Beşiktaş Emlakjet: Usher 9, Furkan Haltalı 9, Yağız Aksu, Okben Ulubay 22, Orelik 5, Burak Can Yıldızlı, Rich 6, Mooney 17, McCormack 4
1. Periyot: 15-21
Devre: 36-46
3. Periyot: 66-67
Tofaş Nilüfer Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Tofaş, 80-72 kazandı.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Mehmet Şahin, Ali Şakacı, Çağlar Özkan
TOFAŞ: Emre Tanışan 3, Tevfik Akdamar 8, Berk İbrahim Uğurlu 6, McIntyre 9, Okhaifoede 9, Toure 12, Juan Gray 17, Milaknis 16
Beşiktaş Emlakjet: Usher 9, Furkan Haltalı 9, Yağız Aksu, Okben Ulubay 22, Orelik 5, Burak Can Yıldızlı, Rich 6, Mooney 17, McCormack 4
1. Periyot: 15-21
Devre: 36-46
3. Periyot: 66-67
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