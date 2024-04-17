Beşiktaş, Tete'yi bitiriyor!

Beşiktaş, Fulham ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kenny Tete ile büyük oranda anlaşma sağladı.

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Beşiktaş, Tete'yi bitiriyor!
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17 Nisan 2024 09:00
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan önemli bir hamle geldi. Devre arasında kadroya katılan Svensson'un kötü performansı sonrası sağ bek arayışlarına başlayan yönetim, Fulham formasını giyen Kenny Tete ile büyük oranda anlaşma sağladı.

3 YILLIK TEKLİF

Sezon sonunda bitecek olan Hollandalı futbolcunun siyah-beyazlılardan gelen 3 yıllık teklife 'evet' dediği öğrenildi. Taraflar arasında son detayların görüşüldüğü ve her şeyin yolunda gitmesi durumunda kısa süre içinde imzaların atılacağı belirlendi.

BU SEZON PERFORMANSI

Daha önce Ajax ve Lyon formalarını da giyen Kenny Tete bu sezon Premier Lig'de 13 maçta görev yapıp 1 gol attı.

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