Beşiktaş tarihinin en kötü sezonuna gidiyor

Beşiktaş'ın kötü rakamları dikkati çekiyor. Fernando Santos yönetiminde toparlanması beklenen ancak, beklentilerin oldukça altında kalan siyah-beyazlılar son üç Süper Lig maçından da puansız ayrılarak, 2021 yılından (Sergen Yalçın dönemi) bu yana bu alandaki en kötü istatistiği elde etti.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 30 maçın 12'sini kaybeden Beşiktaş, 1997-1998 ve 2011-2012 sezonları dışında lig tarihinde en fazla mağlubiyet aldığı sezonlardan birini yaşıyor. Siyah-beyazlılar bir kez daha yenilirse lig tarihinde kendi adına yenilgi rekorunu kırmış olacak.
Taraftarlar takımlarına dair umudu kesse de bunca kötü istatistiğe rağmen Avrupa kupaları şansını zorlayan Beşiktaş'ın sezon sonunda bu başarıyı sağlayıp sağlayamayacağı da merak ediliyor.
Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 30 maçın 12'sini kaybeden Beşiktaş, 1997-1998 ve 2011-2012 sezonları dışında lig tarihinde en fazla mağlubiyet aldığı sezonlardan birini yaşıyor. Siyah-beyazlılar bir kez daha yenilirse lig tarihinde kendi adına yenilgi rekorunu kırmış olacak.
Taraftarlar takımlarına dair umudu kesse de bunca kötü istatistiğe rağmen Avrupa kupaları şansını zorlayan Beşiktaş'ın sezon sonunda bu başarıyı sağlayıp sağlayamayacağı da merak ediliyor.
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