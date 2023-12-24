Beşiktaş'tan Yusuf Sarı için teklif

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Yusuf Sarı için Adana Demirspor'a 2.5 milyon euro'luk teklifte bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Yusuf Sarı için teklif
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24 Aralık 2023 16:56
Beşiktaş, bir süredir gündeminde yer alan Yusuf Sarı için harekete geçti.

beIN Sports'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlılar milli futbolcu için Adana Demirspor'a teklif yaptı.

2.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için teklifinin 2.5 milyon euro olduğu belirtildi.

Adana Demirspor'daki performansıyla A Milli Takım'a yükselen Yusuf Sarı'nın, Akdeniz ekibi ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

MURAT SANCAK'IN SÖZLERİ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş - Yusuf Sarı için çıkan haberlerin ardından, "Ederini bulan her futbolcu gitmek isterse ve kulüp menfaatine olacaksa niye olmasın? Ama transfer konuları bugünün değil transfer döneminde bakılır." sözlerini kullanmıştı. Sancak ayrıca o dönemde Fransa'dan da 3 kulübün Yusuf Sarı ile ilgilendiğini söylemişti.

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