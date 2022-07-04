Beşiktaş'tan Welinton kararı!

Beşiktaş, transfer çalışmalarına devam ederken yapılanmayı da sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda Welinton ile ilgili kararın verildiği gündeme geldi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Welinton kararı!
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04 Temmuz 2022 10:13
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yeni sezonda en ideal kadro ile mücadele etmek istiyor. Siyah-beyazlılar kadro planlamasını da ona göre yapıyor. Beşiktaş'ta gözler Welinton'un geleceğine çevrildi.

WELINTON KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Siyah-beyazlı takımda Welinton'un teknik direktör Ismael tarafından kadroda düşünülmediği gündemde. Buna göre tecrübeli futbolcu için gelebilecek teklifler değerlendirilecek. Beşiktaş, savunma hattı için de takviye arayışlarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞME DURUMU

Alanyaspor'dan transfer edilen Welinton, Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Welinton'un kontratı gelecek sezon sona erecek. 1 milyon Euro değer biçilen 33 yaşındaki futbolcu, stoper, önlibero ve sağ bekte oynayabiliyor. Welinton geçen sezon 30 maçta 2248 dakika süre aldı ve skora katkı veremedi.





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