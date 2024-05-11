Beşiktaş'tan Türkiye Kupası açıklaması

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Arat, Trabzonspor ile karşılaşacakları Ziraat Türkiye Kupası'nı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynamak istediklerini söyledi.
Hasan Arat'ın sözleri şu şekilde:
"Sayın Büyükekşi dün beni arayıp büyük bir nezaketle nereyi düşündüğümü sordu. Sayın Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan ile finali konuşmak güzel bir şeydir, kendisi önemli bir başkandır ve sözünde duran biridir. Beşiktaş için 23 Mayıs çok kıymetlidir, çok önemlidir. Kendileri Olimpiyat Stadyumu'ndan bahsetmiş, çok nazikler. Atatürk Olimpiyat Stadyumu, milli bir stadyumdur. Dolayısıyla Beşiktaş'ta bu teklifi getirecekti. Ertuğrul Bey'in Trabzon'dan bu teklifi söylemesi tüm Türkiye'yi rahatlatmıştır. Milli bir stadyumdur. Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı stadyumda bu maçın oynanması mutlu eder. Trabzonluları en güzel şekilde misafir ederiz. Centilmenlik içinde olur. Bu iki camia finalden tat alır, şenlik havasında olur. Bu teklifimizi yarın toplantıya gidince yapacağım. Önemli olan orada birkaç antrenman yapılması gerekecek, sanırım TFF buna izin verecektir. Birçok insan seyahat masrafından kurtulacak. Güvenlik sıkıntısı olmayacak. Oraya ulaşım kolay, çıkmak zor. Türkiye için hayırlıdır, iyidir. Milli bir stadyumdur. Kıymetlidir. İnşallah bu şekilde karar veririz."
Arat, Trabzonspor ile karşılaşacakları Ziraat Türkiye Kupası'nı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynamak istediklerini söyledi.
Hasan Arat'ın sözleri şu şekilde:
"Sayın Büyükekşi dün beni arayıp büyük bir nezaketle nereyi düşündüğümü sordu. Sayın Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan ile finali konuşmak güzel bir şeydir, kendisi önemli bir başkandır ve sözünde duran biridir. Beşiktaş için 23 Mayıs çok kıymetlidir, çok önemlidir. Kendileri Olimpiyat Stadyumu'ndan bahsetmiş, çok nazikler. Atatürk Olimpiyat Stadyumu, milli bir stadyumdur. Dolayısıyla Beşiktaş'ta bu teklifi getirecekti. Ertuğrul Bey'in Trabzon'dan bu teklifi söylemesi tüm Türkiye'yi rahatlatmıştır. Milli bir stadyumdur. Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı stadyumda bu maçın oynanması mutlu eder. Trabzonluları en güzel şekilde misafir ederiz. Centilmenlik içinde olur. Bu iki camia finalden tat alır, şenlik havasında olur. Bu teklifimizi yarın toplantıya gidince yapacağım. Önemli olan orada birkaç antrenman yapılması gerekecek, sanırım TFF buna izin verecektir. Birçok insan seyahat masrafından kurtulacak. Güvenlik sıkıntısı olmayacak. Oraya ulaşım kolay, çıkmak zor. Türkiye için hayırlıdır, iyidir. Milli bir stadyumdur. Kıymetlidir. İnşallah bu şekilde karar veririz."
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