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Beşiktaş'tan Tammy Abraham'a yakın markaj!

Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen İngiliz golcü Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak istiyor.

calendar 24 Haziran 2025 11:42 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 12:01
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Tammy Abraham'a yakın markaj!
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İtalya Serie A ekibi Roma'nın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, Beşiktaş'ın transfer radarına girdi. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Roma'nın finansal nedenlerle satış listesine koyduğu yıldız oyuncuyla Beşiktaş yakından ilgileniyor.

YÜKSEK MAAŞI AYRILIK GETİRİYOR

Abraham'ın Serie A'daki yüksek maaşı nedeniyle Roma'dan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Siyah-beyazlı kulüp, 26 yaşındaki forvetin bitirici özellikleri ve fizik gücünü transferde öne çıkan unsurlar olarak değerlendiriyor.

ABRAHAM İÇİN FIRSAT ARANIYOR

Beşiktaş cephesi, oyuncunun mevcut koşullarını dikkatle analiz ederken, Roma'nın beklentilerini karşılamaları durumunda transferin resmiyet kazanabileceği ifade ediliyor. Roma ise hem Abraham hem de Eldor Shomurodov'un satışından gelir elde ederek bütçesini dengelemek istiyor. Beşiktaş'ın bu fırsatı değerlendirmek istediği vurgulanıyor.


İSTATİSTİKLER VE GEÇMİŞİ

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Abraham, bu sezon kiralık olarak formasını giydiği AC Milan ile 45 maçta 10 gol ve 7 asist üretti. İngiliz oyuncu, 2021-22 sezonunda Roma'ya Chelsea'den 41 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. 

 

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