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Beşiktaş'tan Suudi Arabistan operasyonu: Roberto Firmino

Beşiktaş, Suudi Pro Ligi ekiplerinden Al Ahli forması giyen Roberto Firmino'yu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor.

calendar 24 Haziran 2025 08:49 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 08:50
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Suudi Arabistan operasyonu: Roberto Firmino
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Beşiktaş transferin en iddialı kulüplerinden biri olmaya kararlı. Siyah beyazlılar yeni sezona güçlü bir kadroyla girmenin planlarını yapıyor.

Yıldız isimlerin peşine düşen yönetim, Al-Ahli'nin hücum oyuncusu Roberto Firmino'yu gündemine aldı.

Arabistan ekibiyle masaya oturan siyah beyazlılar, oyuncuyu ikna etmesi durumunda kulübünden kolaylık isteyecek. Beşiktaş'ın, Firmino'yu bonservisiyle kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

BONUS ÇÖZÜMÜ

Al-Ahli'yle olan sözleşmesi 2026 yılında son bulacak olan Roberto Firmino, sezon sonunda serbest kalacak. Arabistan ekibinin, oyuncunun yüksek yıllık ücreti sebebiyle bonservis konusunda Beşiktaş'a indirim yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yıllık ücret olarak Beşiktaş'tan 7-8 milyon avro istemesi beklenen Brezilyalı oyuncuya, gol sayısına göre bonuslu bir sözleşme teklif edilecek. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. 


 

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