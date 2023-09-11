Beşiktaş'tan sürpriz transfer: Gökhan İnler!

Beşiktaş Transfer Haberleri Son Dakika: Beşiktaş, bir dönem formasını giyen Gökhan İnler ile anlaşma sağladı. Tecrübeli oyuncu da transferi için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan sürpriz transfer: Gökhan İnler!
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11 Eylül 2023 09:55
Son güncelleme 11 Eylül 2023 10:41
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, flaş bir transferi bitirdi.

Siyah beyazlı ekip, kariyerinde Leicester, Napoli, Udinese, Beşiktaş gibi takımlarda da forma giyen Gökhan İnler ile anlaştı. Tecrübeli oyuncu da transferi için açıklamalarda bulundu.

SÖZLEŞME SÜRESİ

Beşiktaş'ın 39 yaşındaki oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

FUTBOLCU OLARAK ALINACAK

Bir süredir siyah beyazlarda teknik ekibin içinde olacağı konuşulan İnler, futbolcu olarak kadroya dahil olacak.

SEZON SONUNDA SPORTİF DİREKTÖR

Sezon sonunda yapılacak Beşiktaş - Napoli hazırlık maçıyla jübile yapacak. Ayrıca, Gökhan İnler'in gelecek sezon itibariyle Beşiktaş Sportif Direktörü olarak görev yapması bekleniyor.

"ÇOK MUTLUYUM"

Beşiktaş'a yeniden döneceği için çok mutlu olduğunu ifade eden İnler, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) şu açıklamaları yaptı:

"Beşiktaş'a yeniden döneceğim için çok mutluyum. Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak istiyorum. Sezon sonunda jübile yapmayı planlıyoruz. Bu maç Napoli ile olacak inşallah. Bu sezon futbolcu, önümüzdeki sezon ise sportif direktör olarak planlıyoruz"

OYUNCUNUN RAKAMLARI

İsviçre asıllı oyuncu, Adana Demirspor formasıyla toplamda 95 maça çıktı ve 4 gol, 6 asist yaptı. Daha önce de Beşiktaş forması giyen orta saha, 30 maça çıkmış ve 2 asistlik performans sergilemişti. 

 
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