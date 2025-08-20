19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
1-3
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
1-2
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
1-3
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
1-0
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
0-1
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
0-1
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
2-0
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
0-1
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
1-0
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
1-2
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
2-0
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
1-2
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
0-1
19 Ağustos
Lyn-Egersund
1-1

Beşiktaş'tan Sterling'e markaj

Beşiktaş, Raheem Sterling'i kiralık olarak kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'tan Sterling'e markaj
Chelsea, yaz transfer penceresinin kapanmasına sayılı günler kala sürpriz bir karar aldı.

The Telegraph'ın haberine göre Premier Lig devi 8 futbolcu ile yolları ayırma kararı aldı.

Bu oyuncular Sterling, Jackson, Disasi, Chilwell, Veiga ve George.


Kanat transferini tamamlamak isteyen Beşiktaş'ın da İngiliz ekibinin planlamasında yer almayan Sterling'i yakın takibe aldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Chelsea ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak ayrılığına Londra ekibi sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

Beşiktaş'ın yanı sıra, Premier Lig'den 3 kulüp daha Sterling'i kadrosuna katmak istiyor.

Bu takımlar ise Fulham, West Ham United ve Crystal Palace.

