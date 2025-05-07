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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması; Emirhan ve Salih

Beşiktaş Kulübü sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ce Salih Uçan için açıklama yaptı.

calendar 07 Mayıs 2025 16:46
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması; Emirhan ve Salih
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Beşiktaş Kulübü; Emirhan Topçu'nun sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama, Salih Uçan'ın ise sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor'la oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama, siyah-beyazlılarımızın 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Yaralanma tarihleri itibarıyla tedavilerine başlanan Salih Uçan'la Emirhan Topçu'nun tedavi süreçlerine sağlık ekibimiz tarafından devam edilmektedir."

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