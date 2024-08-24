Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş, Necip Uysal'ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
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24 Ağustos 2024 14:39
Beşiktaş'a kaptanı Necip Uysal'dan kötü haber geldi.

Siyah-beyazlılar, Necip Uysal'ın sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda sol dizinde rotasyonel yaralanma meydana gelen futbolcumuz Necip Uysal'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edilmiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.'' ifadelerine yer verildi.

Necip Uysal'ın 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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