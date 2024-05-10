Beşiktaş'tan Rey Manaj hamlesi

Beşiktaş, Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj için harekete geçti. Siyah beyazlılar, Sivasspor'a oyuncunun fiyatını sordu.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Rey Manaj hamlesi
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10 Mayıs 2024 13:08
Son güncelleme 10 Mayıs 2024 13:09
Yeni sezon öncesi Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ederken bir taraftan da transfer çalışmaları sürüyor.

BEŞİKTAŞ, REY MANAJ'IN FİYATINI SORDU!

Siyah-Beyazlı yönetim, bu sezon gösterdiği etkili performansla transferin gözdesi haline gelen Rey Manaj için Sivasspor'la temasa geçti.

Beşiktaş'ın kırmızı-beyazlı ekibe yıldız golcünün fiyatını sorduğu Sivasspor'un ise kapıyı 10 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ PARA + 2 FUTBOLCU TEKLİF ETTİ!

10 milyon Euro'yu çok bulan Beşiktaş cephesi, Sivasspor'a daha düşük bir bonservis bedeli ve bazı oyuncuları vermeyi teklif etti.

Sivasspor'a beş futbolcunun bulunduğu bir liste veren siyah-beyazlılar, bu listeden 2 futbolcuyu bonservisiyle verebileceklerini iletti.

Görüşmeler devam ederken henüz bir anlaşma sağlanmadığı, Sivasspor'un yurt içi ve yurt dışından başka takımlarla da görüştüğü  öğrenildi. 

 
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