Beşiktaş'tan Mario Lemina açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Mario Lemina transferi ile bir ilgileri bulunmadığını açıkladı.

, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Mario Lemina açıklaması
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02 Şubat 2025 15:59
Son güncelleme 02 Şubat 2025 16:09
Beşiktaş Kulübü, Mario Lemina transferi ile bir ilgileri bulunmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina'yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Mario Lemina, teknik direktör Vitor Pereira'nın da onayıyla transfer listesine konulmuştu.

Wolves'un 2 milyon euro bonservis bedeli istediği Mario Lemina, yıllık ücret olarak yaklaşık 4 milyon euro talep ediyor.

31 yaşındaki Gabonlu futbolcu, bu sezon çıktığı 19 maçta 1 gol 3 asistlik performans gösterdi.
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