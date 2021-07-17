Beşiktaş'tan kaleye Sergio Rico hamlesi

Beşiktaş bir yandan golcü transferi için yoğun mesai harcarken bir yandan da kaleci arayışlarını sürdürüyor.Siyah-Beyazlılar, Fransız devi Paris Saint Germain'in İspanyol kalecisi için çalışmalara başladı. Kartal, Sergio Rico'yu kiralamayı planlıyor. 27 yaşındaki kalecinin sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.PSG'de Gianluigi Donnarumma transferi sonrası kaleci sayısı 9'a yükseldi. Rico ile yollar ayrılacak.