Beşiktaş'tan kaleye Sergio Rico hamlesi

Beşiktaş, Fransız devi Paris Saint Germain'in İspanyol kalecisi için çalışmalara başladı. Kartal, Sergio Rico'yu kiralamayı planlıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan kaleye Sergio Rico hamlesi
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17 Temmuz 2021 13:29
Sergio Rico González
Sergio Rico González
PSG
Beşiktaş bir yandan golcü transferi için yoğun mesai harcarken bir yandan da kaleci arayışlarını sürdürüyor.

Siyah-Beyazlılar, Fransız devi Paris Saint Germain'in İspanyol kalecisi için çalışmalara başladı. Kartal, Sergio Rico'yu kiralamayı planlıyor. 27 yaşındaki kalecinin sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

9 KALECİSİ VAR, ELDEN ÇIKARTACAK

PSG'de Gianluigi Donnarumma transferi sonrası kaleci sayısı 9'a yükseldi. Rico ile yollar ayrılacak.

 


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