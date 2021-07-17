Beşiktaş'tan kaleye Sergio Rico hamlesi

Beşiktaş bir yandan golcü transferi için yoğun mesai harcarken bir yandan da kaleci arayışlarını sürdürüyor.
Siyah-Beyazlılar, Fransız devi Paris Saint Germain'in İspanyol kalecisi için çalışmalara başladı. Kartal, Sergio Rico'yu kiralamayı planlıyor. 27 yaşındaki kalecinin sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
9 KALECİSİ VAR, ELDEN ÇIKARTACAK
PSG'de Gianluigi Donnarumma transferi sonrası kaleci sayısı 9'a yükseldi. Rico ile yollar ayrılacak.
Siyah-Beyazlılar, Fransız devi Paris Saint Germain'in İspanyol kalecisi için çalışmalara başladı. Kartal, Sergio Rico'yu kiralamayı planlıyor. 27 yaşındaki kalecinin sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
9 KALECİSİ VAR, ELDEN ÇIKARTACAK
PSG'de Gianluigi Donnarumma transferi sonrası kaleci sayısı 9'a yükseldi. Rico ile yollar ayrılacak.