Beşiktaş'tan hakem tepkisi!

Beşiktaş, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından Milot Rashica'nın rakip ceza sahasında kaldığı pozisyonla ilgili bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan hakem tepkisi!
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23 Ocak 2024 22:40
Son güncelleme 23 Ocak 2024 22:41
Beşiktaş, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından hakem yönetimine tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlılar, "Maçtan kareler" ifadeleriyle rakip ceza sahasında Edouard Michut ile Milot Rashica arasında yaşanan pozisyonu paylaştı.

NE OLDU?

Beşiktaş, Adana Demirspor ile oynadığı maçta Milot Rashica'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.

56. dakikada ceza sahasına giren Rashica, Michut'un müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem Atilla Karaoğlan, oyunu sürdürdü. VAR'la da görüşen hakem Karaoğlan devam kararında kaldı ve oyun devam etti.



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