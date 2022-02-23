Beşiktaş'tan Güven ve Larin'e rest!

Beşiktaş Yönetimi, Cyle Larin ve Güven Yalçın'dan kulüpteki gelecekleri ile ilgili kesin bir karar vermelerini bekliyor. Siyah-beyazlılar ayrılık halinde yeni bir hücum hattı oluşturmanın hesaplarını yapıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Güven ve Larin'e rest!
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23 Şubat 2022 08:57
Cyle Larin
Cyle Larin
Beşiktaş
Yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş Yönetimi sözleşmeleri sezon sonu bitecek oyuncuların durumlarını en kısa sürede netleştirmeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlılar gelecek sezon için yeni bir hücum hattı oluşturmanın hesaplarını yapıyor. Bu doğrultuda Cyle Larin ve Güven Yalçın'ın kulüpteki durumları büyük önem taşıyor. Yönetim ve futboldan sorumlu profesyoneller şimdiye kadar yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamayan Larin ve Güven'den takımdaki gelecekleriyle ilgili kesin bir karar vermelerini istiyor.

"KESİN KARARINIZI BİLDİRİN"

Yıllık garanti ücreti 1.7 milyon euro olan Cyle Larin net 2 milyon 250 bin euro talep etmişti. Yönetimin teklifi ise performansa dayalı bonuslarla birlikte yaklaşık 2 milyon euro olmuştu. Güven Yalçın'la da daha önce yapılan sözleşme yenileme görüşmelerinde anlaşma zemini bulunamamıştı. Siyah-beyazlıların önümüzdeki günlerde Larin ve Güven'le bir araya gelerek, "Kesin kararınızı bildirin" diyeceği aktarıldı.

BATSHUAYI ÇOK ZOR

Yıldız oyuncular kendilerine teklif edilen rakamları kabul ederse resmi imzalar en kısa süre içinde atılacak. Aksi halde görüşmeler dondurulacak ve bu isimlerle ligin ardından son kez masaya oturulacak. Beşiktaş maddi konulardaki pürüzlerin çözülememesi halinde Larin ve Güven'le vedalaşacak.Kartal'da beklentileri tam olarak karşılayamayan Michy Batshuayi'nin geleceği de belirsizliğini koruyor. Siyah-beyazlılar, Chelsea'den kiralanan ve yıllık maliyeti 3.3 milyon euro olan Belçikalı golcüyle bu aşamada yola devam etmeyi düşünmüyor. Batshuayi takımdan ayrılırsa santrfor pozisyonu için golcülüğü tartışılmayacak bir oyuncu transfer edilecek.


 

 

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