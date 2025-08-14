13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
6-5
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
5-4
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
5-7
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
7-6
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
2-0
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
2-1
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
1-0
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
1-0
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-4

Beşiktaş'tan golcü harekatı: Artem Dovbyk

Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için Roma'nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk'i gündemine aldı. İtalyan kulübü 30 milyon Euro bonservis talep ederken, siyah-beyazlılar transferi sponsor desteğiyle bitirmeyi planlıyor.

calendar 14 Ağustos 2025 08:34
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan golcü harekatı: Artem Dovbyk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattı için rotasını İtalya Serie A'ya çevirdi.

Siyah-beyazlılar, Roma forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'i transfer listesine aldı.

ROMA, 30 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

İtalyan ekibi Roma'nın 28 yaşındaki forvet için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenilirken, Beşiktaş yönetimi bu rakamı aşağı çekmenin yollarını arıyor. Yönetim, transferi daha uygun şartlarla tamamlayabilmek adına farklı formüller üzerinde çalışıyor.



SPONSOR DESTEĞİ DEVREDE

Yönetim, maliyeti yüksek olan bu transfer için sponsor desteğini devreye sokmayı planlıyor. Transferin kulüp bütçesini zorlamadan sonuçlanması için temaslar hız kazanmış durumda.

ROMA KARNESİ

Roma formasıyla 45 resmi maça çıkan Dovbyk, 17 gol ve 4 asist ile takımına katkı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.