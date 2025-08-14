Beşiktaş'tan golcü harekatı: Artem Dovbyk

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, hücum hattı için rotasını İtalya Serie A'ya çevirdi.



Siyah-beyazlılar, Roma forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'i transfer listesine aldı.





ROMA, 30 MİLYON EURO TALEP EDİYOR





İtalyan ekibi Roma'nın 28 yaşındaki forvet için yaklaşık 30 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği öğrenilirken, Beşiktaş yönetimi bu rakamı aşağı çekmenin yollarını arıyor. Yönetim, transferi daha uygun şartlarla tamamlayabilmek adına farklı formüller üzerinde çalışıyor.

SPONSOR DESTEĞİ DEVREDE





Yönetim, maliyeti yüksek olan bu transfer için sponsor desteğini devreye sokmayı planlıyor. Transferin kulüp bütçesini zorlamadan sonuçlanması için temaslar hız kazanmış durumda.





ROMA KARNESİ



Roma formasıyla 45 resmi maça çıkan Dovbyk, 17 gol ve 4 asist ile takımına katkı sağladı.



