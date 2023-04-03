Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye arka arkaya gönderme

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Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisinin ardından sosyal medya üzerinden ezeli rakibine göndermelerde bulundu.Siyah-beyazlılar ilk olarak Ebru Gündeş'in "Akıllı ol" şarkısını paylaştı. Daha sonra "İstanbul'un Efendisi" görseli paylaşıldı.Sosyal medyadan paylaşımlara devam eden Beşiktaş Kulübü, "Anlık Kadıköy metrosu." ifadesiyle video ile gönderme yaptı. Daha sonra "Sahura kadar buradayız." ve "Kadıköy Rutini." paylaşımları yapıldı.Ayrıca Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe derbisinin ardından Enner Valencia göndermesi yaptı.