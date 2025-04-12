Beşiktaş'tan Eric Dier atağı!

Beşiktaş, Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Eric Dier'ı transfer listesine ekledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan Eric Dier atağı!
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12 Nisan 2025 10:29

Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Siyah beyazlılar, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Münih'in stoperi Eric Dier'i gündemine aldı.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in verdiği rapor doğrultusunda harekete geçen yönetim, savunmayı tecrübeli oyuncu ile güçlendirmek için harekete geçti. 

Fotomaç'ın haberine göre, Bayer Münih ile sözleşmesi yıl sonunda bitecek Dier'in ise Alman devinden ayrılması bekleniyor.

YÖNETİM NABIZ YOKLUYOR 

Sol bek, stoper, sağ, sol kanat ve forvet transferi olmak üzere en az 5 bölgeye transfer yapmayı hedefleyen siyah-beyazlıların 31 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı öne sürülüyor.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR 

Eric Dier'in kariyerinde Sporting Lizbon, Tottenham, Bayern Münih gibi önemli takımlar bulunuyor. İngiliz stoperin Bayern Münih ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. Yönetimin yıldız futbolcuya iyi bir teklif yapması bekleniyor. Dier, bu sezon 20 karşılaşmada sahada kaldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 20 resmi maça çıkan Dier bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı. İngiliz stoper kariyerinde 453 karşılaşmada forma giyerken 16 gol ve 18 gollük katkı yaptı. 

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