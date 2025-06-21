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Beşiktaş'tan Embolo'ya kanca!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını son hızla sürdürüyor. Siyah-beyazlıların gündeminde Breel Embolo bulunuyor.

calendar 21 Haziran 2025 10:42
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Embolo'ya kanca!
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Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, İsviçreli forvet Breel Embolo'nun transferi için temaslarını hızlandırdı.

Beşiktaş Yönetimi, Fransız ekibi Monaco ile pazarlıklarını belirli bir aşamaya getirdi. Beşiktaş, Immobile'yi satması durumunda Embolo'yu alternatif golcü olarak değerlendirecek. 28 yaşındaki yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

SOLSKJAER, ÇOK İSTİYOR


Hücumun birçok bölgesinde görev yapan Embolo, teknik direktör Solskjaer'in çok istediği isimlerden birisi.

PERFORMANSI

2022 yazında Monaco'ya transfer olan 28 yaşındaki golcü, yaşadığı sakatlıkların ardından sahalardan bir süre uzak kalmıştı. Geçtiğimiz sezon 42 maçta görev alan oyuncu 7 gol, 9 asistlik katkı sağladı. Embolo için şimdiye kadar 50 milyon Euro'luk bonservis ödemesi yapıldı.

Tecrübeli golcü, 2016 yılında Basel'den Schalke'ye 26.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu. 77 kez İsviçre Milli Takımı'nda forma giyen Embolo, 18 gole imza attı. 


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