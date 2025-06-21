20 Haziran
Benfica-Auckland City FC
6-0
20 Haziran
Flamengo-Chelsea
3-1
21 Haziran
Los Angeles FC-Esperance
0-1
21 Haziran
Bayern Munih-Boca Juniors
2-1
20 Haziran
Shelbourne-Derry City
0-1
20 Haziran
Drogheda Utd-Sligo Rovers
1-0
20 Haziran
Galway United FC-St. Patrick's Athletic
3-1
20 Haziran
Waterford FC-Bohemian FC
2-1
20 Haziran
Shamrock -Cork City
4-1

Beşiktaş'tan Dolberg operasyonu!

Beşiktaş'ta transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların son olarak Danimarkalı yıldız Dolberg'i gündemine aldığı öğrenildi.

calendar 21 Haziran 2025 10:05
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'tan Dolberg operasyonu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş yönetimi, Dolberg transferi için resmi görüşmelere başladı. Anderlecht, oyuncusu için yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

ADA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Beşiktaş ise bu rakamı aşağı çekmek için yoğun çaba harcıyor. Danimarkalı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında siyah-beyazlıların dışında İngiliz ekiplerinin de devreye girdiği öğrenildi.


SOLSKJAER, İLK SIRAYA KOYDU

Teknik Direktör Solskjaer, 27 yaşındaki golcüyü transfer listesinde ilk sıraya koydu. Solskjaer, Dolberg'in hem fizik gücü hem bitiriciliğiyle Süper Lig'de fark yaratacağı görüşünde.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Yıldız forvet, 2023'ün yaz transfer döneminde 5 milyon Euro'ya Belçika'nın yolunu tutmuştu. Yönetim, bonservis rakamını aşağı çekemezse kiralık + satın alma opsiyonlu formülü devreye sokacak. Dolberg cephesi ise Türkiye'ye sıcak bakıyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Anderlecht ekibiyle 24 gol, gol 2 asist toplam 26 gole katkıda bulunan deneyimli futbolcu Danimarka Milli Takım formasıyla çıktığı 55 maçta toplam 12 gole imza attı.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.