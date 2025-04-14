Beşiktaş'tan Divan'da çıkan olaylar hakkında açıklama!

Beşiktaş Kulübü, divan toplantısında çıkan olaylar hakkında açıklamada bulundu.

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Beşiktaş'tan Divan'da çıkan olaylar hakkında açıklama!
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14 Nisan 2025 20:26
Beşiktaş Kulübü, divan toplantısında çıkan olaylar hakkında açıklamada bulundu.

İşte o açıklama;

"Divan Kurulumuzun 2025 Yılı 1. Olağan Toplantısı'nda, kulübümüzün kültürü ve değerleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan ve camiamızın her bir ferdini derinden üzen olayla ilgili olarak Disiplin Kurulumuz tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Disiplin Kurulumuzun soruşturması kapsamında söz konusu olaya dair kamera görüntüleri detaylıca incelenerek olayda dahli bulunan kişiler hakkında tüzüğümüzün hükümlerine göre yapılacak işlemlerle ilgili gelişmeler iletişim kanallarımızdan camiamızla ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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