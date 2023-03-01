Beşiktaş'tan Devlet Bahçeli iddialarına yalanlama!

Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüşme talep ettiği iddialarını yalanladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'den görüşme talebinde bulunduğu şeklinde başlayan haber gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyundan ve taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'den görüşme talebinde bulunduğu şeklinde başlayan haber gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyundan ve taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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