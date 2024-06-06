Beşiktaş'tan dev hamle: Hummels!

Yeni sezon öncesi takımın başına Giovanni van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Serie A ekibi Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki stoper Mats Hummels için devreye girdi.
Siyah-beyazlı yönetimin Alman savunma oyuncusunu transfer etmek için girişimlere başladığı ve oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.
AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR
Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Hummels, kariyerinin son dönemlerini Avrupa'da devam ettirmek istiyor. En ciddi talibi Roma olan yıldız oyuncunun durumunun kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
TARAFTARLARDAN HUMMELS'E ÇAĞRI
Siyah-beyazlı taraftarlarda Hummels için devreye girdi. Çok sayıda Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan Hummels için #ComeToBesiktas etiketiyle mesajlar yazmaya başladı.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN ETKİLENMİŞTİ
Borussia Dortmund'un 2018 yılında Beşiktaş ile karşılaştığı maçta taraftardan çok etkilenen Mats Hummels, maçın ardından Beşiktaş taraftarıyla ilgili sosyal medyasından şu ifadeleri kullanmıştı; "Beşiktaş taraftarının sesi soyunma odamıza kadar geliyordu. Belki de şimdiye kadar karşılaştığım en gürültülü stadyum burası."
PAULISTA'YA DA RESMİ TEKLİF
Öte yandan savunma bölgesine birden fazla futbolcu almayı planlayan Beşiktaş'ta bir sıcak gelişme daha yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen savunmacı Gabriel Paulista içinde devreye girdi.
Habere göre; Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 33 yaşındaki Paulista'ya resmi teklifte bulundu.
Bu transferde de kısa süre içerisinde somut bir gelişmenin yaşanabileceği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Atletico Madrid ile 24 maça çıkan Paulista, gol ya da asist katkısında bulunamadı.
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Serie A ekibi Roma'nın ciddi şekilde ilgilendiği Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki stoper Mats Hummels için devreye girdi.
Siyah-beyazlı yönetimin Alman savunma oyuncusunu transfer etmek için girişimlere başladığı ve oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.
AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR
Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Hummels, kariyerinin son dönemlerini Avrupa'da devam ettirmek istiyor. En ciddi talibi Roma olan yıldız oyuncunun durumunun kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.
TARAFTARLARDAN HUMMELS'E ÇAĞRI
Siyah-beyazlı taraftarlarda Hummels için devreye girdi. Çok sayıda Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan Hummels için #ComeToBesiktas etiketiyle mesajlar yazmaya başladı.
BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN ETKİLENMİŞTİ
Borussia Dortmund'un 2018 yılında Beşiktaş ile karşılaştığı maçta taraftardan çok etkilenen Mats Hummels, maçın ardından Beşiktaş taraftarıyla ilgili sosyal medyasından şu ifadeleri kullanmıştı; "Beşiktaş taraftarının sesi soyunma odamıza kadar geliyordu. Belki de şimdiye kadar karşılaştığım en gürültülü stadyum burası."
PAULISTA'YA DA RESMİ TEKLİF
Öte yandan savunma bölgesine birden fazla futbolcu almayı planlayan Beşiktaş'ta bir sıcak gelişme daha yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş, Atletico Madrid forması giyen savunmacı Gabriel Paulista içinde devreye girdi.
Habere göre; Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 33 yaşındaki Paulista'ya resmi teklifte bulundu.
Bu transferde de kısa süre içerisinde somut bir gelişmenin yaşanabileceği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Atletico Madrid ile 24 maça çıkan Paulista, gol ya da asist katkısında bulunamadı.
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