Beşiktaş'tan Barinov için yeni teklif!

Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katarak ara transfer dönemindeki ilk hamlesini yapan Beşiktaş'ta, sıra orta saha ve stoper transferine geldi.



Stoper için Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'ı listesinde tutan Beşiktaş'ta, orta saha için adaylardan biri de Dmitri Barinov.



BEŞİKTAŞ TEKLİF YÜKSELTTİ



Ceyhun Kazancı daha önce Barinov için yaptıkları teklifin reddedildiğini açıklarken, Rusya'dan yeni bir iddia geldi.



Rus basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Barinov için Lokomotiv Moskova'ya yaptığı teklifi arttırdı.



Siyah-beyazlıların, Rus ekibine yaptığı yeni teklifin 5 milyon euro olduğu kaydedildi.



Lokomotiv Moskova alt yapısından yetişen Barinov, 2016 yılından bu yana A Takım'da forma giyiyor. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 16 maçta bir gol, bir asist yaptı.





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