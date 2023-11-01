Beşiktaş'ın 2019 yılında Premier Lig devi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Georges-Kévin Nkoudou, siyah-beyazlılarda gösterdiği istikrarsız performansla gözden düşmüştü.
Geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan ekiplerinden Damac FC'ye transfer olan Kamerunlu futbolcu, yeni takımında yıldızlaştı.
Beşiktaş'ta toplamda 108 maça çıkan ve 21 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Suudi Arabistan kariyerine hızlı bir giriş yaptı.
Geride kalan 10 lig maçında 6 gol atıp 2 de asist yapan Nkoudou, performansıyla büyük beğeni topladı.
Geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan ekiplerinden Damac FC'ye transfer olan Kamerunlu futbolcu, yeni takımında yıldızlaştı.
Beşiktaş'ta toplamda 108 maça çıkan ve 21 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Suudi Arabistan kariyerine hızlı bir giriş yaptı.
Geride kalan 10 lig maçında 6 gol atıp 2 de asist yapan Nkoudou, performansıyla büyük beğeni topladı.