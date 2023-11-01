Beşiktaş'tan ayrılan N'Koudou Arabistan'da coştu

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan ayrılarak Damac FC'nin yolunu tutan Kevin N'Koudou, Suudi Arabistan'da gösterdiği performansla yıldızlaştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Twitter
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Beşiktaş'tan ayrılan N'Koudou Arabistan'da coştu
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01 Kasım 2023 15:29
Beşiktaş'ın 2019 yılında Premier Lig devi Tottenham'dan kadrosuna kattığı Georges-Kévin Nkoudou, siyah-beyazlılarda gösterdiği istikrarsız performansla gözden düşmüştü.

Geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan ekiplerinden Damac FC'ye transfer olan Kamerunlu futbolcu, yeni takımında yıldızlaştı.

Beşiktaş'ta toplamda 108 maça çıkan ve 21 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Suudi Arabistan kariyerine hızlı bir giriş yaptı.

Geride kalan 10 lig maçında 6 gol atıp 2 de asist yapan Nkoudou, performansıyla büyük beğeni topladı.



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