Beşiktaş'ta yerli ve milli operasyonu!

Beşiktaş, yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmek adına önemli adımlar atmaya hazırlanıyor.



Siyah-beyazlılar, Türk oyuncu kalitesini artırmak amacıyla transfer rotasını Avrupa'ya çevirdi. Yönetim, yurt dışında forma giyen milli futbolculara odaklanmış durumda.

Beşiktaş, sadece yabancı oyuncu konusunda değil, yerli oyuncu ile de kaliteyi yukarı çıkarmayı hedefliyor.Transfer gündeminde yer alan isimler arasında; Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen sağ bek Zeki Çelik, Bundesliga temsilcisi Köln'de görev yapan orta saha oyuncusu Salih Özcan ve İskoçya'da Rangers forması giyen Beşiktaşlı eski sol bek Rıdvan Yılmaz bulunuyor.Siyah beyazlılarda transfer çalışmalarının önümüzdeki günlerde somut adımlarla devam etmesi bekleniyor.