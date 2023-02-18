Beşiktaş'ta yeni transferler ilk 11'e

Ara transfer döneminde 5 oyuncuyu kadrosuna katan Beşiktaş'ta teknik ekip, yeni transferleri ilk 11'e monte etmeyi planlıyor.



SAISS KESİK YİYECEK



Savunmada Romain Saiss'in performansını beğenmeyen ve bu nedenle Omar Colley'yi aldıran Şenol Güneş, tecrübeli stoperi 11'de oynatacak.



MAXIM 10 NUMARAYA



Sabah'ın haberine göre, Maxim'i de forvet arkasında hücumu yönlendirecek isim olarak değerlendiren teknik ekip, Hadziahmetovic'e ise savunma görevini verecek. Rosier de performansı tartışılan isimlerden biri. Onur'un bu doğrultuda 11'e aday olduğu ancak Güneş'in, Rosier'e yine şans verebileceği ifade edildi.



Beşiktaş'ın yeni stoperi Omar Colley, bu sezon Sampdoria'da 16 lig, 2 de İtalya Kupası maçında boy gösterdi. Ligde 1 gol atan 30 yaşındaki Gambiyalı, toplam 1385 dakika süre aldı. 191 cm boyundaki oyuncu, Gambiya Milli Takımı ile de Afrika Uluslar Kupası'nda iki karşılaşmada ter döktü.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ