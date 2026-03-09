09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
16:00
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
20:00
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
20:00
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
23:00
09 Mart
West Ham United-Brentford
22:30
09 Mart
Lazio-Sassuolo
22:45
09 Mart
Tondela-Rio Ave
23:15

Beşiktaş'ta yeni hedef!

Derbide Galatasaray'a kaybeden ve 17 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Beşiktaş, ligde bu hafta oynayacağı Gençlerbirliği maçı ile yeniden yükselişe geçmek istiyor.

calendar 09 Mart 2026 10:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, derbide sahasında ağırladığı Galatasaray'a 1-0'lık skorla kaybetti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinin ardından ligde Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş, bu maçı kazanarak yeniden yükselişe geçmek istiyor.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği'nin ardından Kasımpaşa'yı da yenerek milli araya ikide iki ve moralli gitmek istiyor.

Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarından sonra ise bu kez Fenerbahçe derbisine çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
8 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
9 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
