Beşiktaş'ta yeni hedef!

Beşiktaş, derbide sahasında ağırladığı Galatasaray'a 1-0'lık skorla kaybetti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın 17 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinin ardından ligde Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş, bu maçı kazanarak yeniden yükselişe geçmek istiyor.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği'nin ardından Kasımpaşa'yı da yenerek milli araya ikide iki ve moralli gitmek istiyor.
Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarından sonra ise bu kez Fenerbahçe derbisine çıkacak.
Siyah-beyazlılar, Galatasaray derbisinin ardından ligde Gençlerbirliği deplasmanına konuk olacak. Beşiktaş, bu maçı kazanarak yeniden yükselişe geçmek istiyor.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği'nin ardından Kasımpaşa'yı da yenerek milli araya ikide iki ve moralli gitmek istiyor.
Beşiktaş, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa maçlarından sonra ise bu kez Fenerbahçe derbisine çıkacak.