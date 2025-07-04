Beşiktaş'ta yaprak dökümü!

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in kadroda beğenmediği 7 oyuncu ile daha yollarını ayıracak. Siyah-beyazlılarda sağ bek transferi için listenin başında Kyle Walker-Peters yer alıyor.

calendar 04 Temmuz 2025 08:37 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2025 08:48
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta yaprak dökümü!
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Geçen sezon ligi dördüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, artık taraftarını ayağa kaldırmak istiyor. Başkan Serdal Adalı, ikinci döneminde ses getirecek bir kadro kurma hazırlığında.

Sol beke David Jurasek'i, santrfora Tammy Abraham'ı alan siyah beyazlılar teknik direktör Ole Gunnar Solksjaer'in raporu doğrultusunda en az 10 oyuncuyla yollarını ayırıp bir o kadar da transfer yapacak.

Norveçli teknik adamın istemediği Onur Bulut, Arthur Masuaku, Ciro İmmobile ile yollar ayrıldı. Alex Oxlade-Chamberlain de bu isimlere ilk eklenecek oyuncu olacak.Beşiktaş yönetimi ayrıca Svensson, Al Musrati, Milot Rashica, Jean Onana ve Amir Hadziahmetovic ve Bahtiyar Zaynutdinov'la da yollarını ayıracak.

SAĞ BEKE PETERS

Sağ bek için listede olan Kyle Walker-Peters ile görüşüldü. Oyuncunun yıllık ücret isteğinin Beşiktaş'ın bütçesinin üzerinde olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki sağ beki Tottenham, Everton ve West Ham da istiyor. Al Musrati'ye Suudi Arabistan ekiplerinin ciddi ilgisinin yanı sıra Fransa'dan da talipler var. Al Musrati'nin yanı sıra Rashica ve Zaynutdinov'dan da bonservis geliri bekleniyor. 

 
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