Beşiktaş'ta transfer tıkandı: Hadziahmetovic!

Beşiktaş'ın, Konyaspor'dan kadrosuna katmak istediği Amir Hadziahmetovic için yaptığı görüşmeler tıkanma noktasına geldi.

, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta transfer tıkandı: Hadziahmetovic!
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23 Ocak 2023 18:55
Beşiktaş, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic'i kadrosuna katmak isterken transfer için görüşmeler tıkandı.

Beşiktaş, Bosnalı futbolcu için Konyaspor'a 2.5 milyon euro, yüzde 10 pay ve bonuslar içeren bir teklif sundu. Konyaspor ise başarılı futbolcu için 5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 15 pay istedi.

Bu gelişmenin ardından taraftar arasındaki görüşmeler durma nokrasına geldi.

25 yaşındaki futbolcunun adı Galatasaray ve ingiltere'den Burnley ile de anılıyor.

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