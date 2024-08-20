Beşiktaş'ta transfer bitiyor: Angelo

Beşiktaş'ta transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.
A Spor'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar son olarak Angelo'nun kiralanması için Chelsea ile büyük ölçüde anlaştı.
Siyah-beyazlıların Angelo'yu yeni haftada İstanbul'a getirmesi bekleniyor.
FEYYAZ UÇAR'DAN AÇIKLAMA
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Chelsea'nin Brezilyalı kanat oyuncusu Angelo'nun transferi için açıklama yaptı.
Angelo transferi ne durumda sorusuna cevap veren Uçar, "Angelo'nun transferi konusunda büyük bir yol katetildi. Söylemem yanlış ama söyledim." diye konuştu.
ANGELO KİMDİR?
19 yaşındaki Angelo futbola ülkesinin Santos takımında başladı. Ardından Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea'den geçen sezon Fransız ekibi Strasbourg'a kiralandı. İngiliz ekibine geri dönen oyuncunun kısa süre içerisinde Beşiktaş'a kiralık olarak gelmesi bekleniyor.
Ana mevkisi sağ kanat olan oyuncu sol kanat ve on numara pozisyonunda da görev alabiliyor.
A Spor'da yer alan habere göre siyah-beyazlılar son olarak Angelo'nun kiralanması için Chelsea ile büyük ölçüde anlaştı.
Siyah-beyazlıların Angelo'yu yeni haftada İstanbul'a getirmesi bekleniyor.
FEYYAZ UÇAR'DAN AÇIKLAMA
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Chelsea'nin Brezilyalı kanat oyuncusu Angelo'nun transferi için açıklama yaptı.
Angelo transferi ne durumda sorusuna cevap veren Uçar, "Angelo'nun transferi konusunda büyük bir yol katetildi. Söylemem yanlış ama söyledim." diye konuştu.
ANGELO KİMDİR?
19 yaşındaki Angelo futbola ülkesinin Santos takımında başladı. Ardından Chelsea'ye transfer oldu. Chelsea'den geçen sezon Fransız ekibi Strasbourg'a kiralandı. İngiliz ekibine geri dönen oyuncunun kısa süre içerisinde Beşiktaş'a kiralık olarak gelmesi bekleniyor.
Ana mevkisi sağ kanat olan oyuncu sol kanat ve on numara pozisyonunda da görev alabiliyor.
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