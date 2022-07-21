Beşiktaş'ta, Tayfur Bingöl transferi çıkmaza girdi.

transferi çıkmaza girdi.istediğicivarındaki bonservisi vermek istemeyen Siyah-beyazlılar, takas formülü ile bu transferi gerçekleştirmek istedi. Turuncu yeşilli yönetimin bu teklifi de geri çevirdiği öğrenilirken, 29 yaşındaki başarılı futbolcu için en az 2 milyon euro bonservis istediği de gelen bilgiler arasında.Tayfur Bingöl geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 34 maçta 4 gol 10 asistlik performans sergilemişti.(Yeni Alanya)