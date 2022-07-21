Beşiktaş'ta, Tayfur Bingöl transferi çıkmaza girdi.
Alanyaspor'un istediği 2-2.5 milyon euro civarındaki bonservisi vermek istemeyen Siyah-beyazlılar, takas formülü ile bu transferi gerçekleştirmek istedi. Turuncu yeşilli yönetimin bu teklifi de geri çevirdiği öğrenilirken, 29 yaşındaki başarılı futbolcu için en az 2 milyon euro bonservis istediği de gelen bilgiler arasında.
Tayfur Bingöl geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 34 maçta 4 gol 10 asistlik performans sergilemişti.
(Yeni Alanya)
Alanyaspor'un istediği 2-2.5 milyon euro civarındaki bonservisi vermek istemeyen Siyah-beyazlılar, takas formülü ile bu transferi gerçekleştirmek istedi. Turuncu yeşilli yönetimin bu teklifi de geri çevirdiği öğrenilirken, 29 yaşındaki başarılı futbolcu için en az 2 milyon euro bonservis istediği de gelen bilgiler arasında.
Tayfur Bingöl geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 34 maçta 4 gol 10 asistlik performans sergilemişti.
(Yeni Alanya)
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