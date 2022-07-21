Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl transferi çıkmaza girdi

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için nabız yokladığı Tayfur Bingöl transferinden sonuç çıkmadı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl transferi çıkmaza girdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2022 13:57
Beşiktaş'ta, Tayfur Bingöl transferi çıkmaza girdi.

Alanyaspor'un istediği 2-2.5 milyon euro civarındaki bonservisi vermek istemeyen Siyah-beyazlılar, takas formülü ile bu transferi gerçekleştirmek istedi. Turuncu yeşilli yönetimin bu teklifi de geri çevirdiği öğrenilirken, 29 yaşındaki başarılı futbolcu için en az 2 milyon euro bonservis istediği de gelen bilgiler arasında.

Tayfur Bingöl geçtiğimiz sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 34 maçta 4 gol 10 asistlik performans sergilemişti.

(Yeni Alanya)


 
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
EN ÇOK OKUNANLAR
TÜMÜ