Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl sürprizi!

Beşiktaş'ın sezon başında Eyüpspor'a kiraladığı Tayfur Bingöl devre arasında geri dönebilir.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl sürprizi!
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16 Kasım 2024 13:50
Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu sonuna kadar Eyüpspor'a kiraladığı Tayfur Bingöl yeni takımında şans bulmakta zorlanıyor.

İlk 4 haftada iki kez 11'de başlayan Tayfur Bingöl, Kayserispor maçında süre almazken Beşiktaş ile oynanan maçta ise son 9 dakika şans bulmuştu.

Tecrübeli futbolcu, sonrasındaki 6 maçta sakatlık ve teknik heyet kararı ile formasından uzak kalırken sadece Hatayspor karşısında 1 dakika süre bulabildi.

Tayfur Bingöl'ün ara transferde Beşiktaş'a dönme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Tayfur Bingöl'ün durumu iki kulübün yapacağı görüşmelerin ardından netlik kazanacak. Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş'la 2026 yılına dek sözleşmesi bulunuyor. 

 
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