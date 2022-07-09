Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl'e izin yok

Beşiktaş'ın kadrusana katmak istediği Tayfur Bingöl transferin herhangi bir gelişme olmadı.Beşiktaş'ın sol bek için listesine aldığı isimlerden olan Tayfur Bingöl konusunda Alanyaspor'un bonservis inadı devam ediyor.29 yaşındaki oyuncunun 'Gitmek istiyorum' diyerek kulübüne yaptığı ayrılık talebi reddedilirken; Güney temsilcisi 2 milyon euro bonserviste ısrarcı.Geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında müthiş bir performans sergileyen Tayfur Bingöl, devre arasında sözleşme yenilemiş ve 2025'e kadar Akdeniz ekibine imza atmıştı. İmza töreninde Tayfur, 'Tek hayalim Alanyaspor futbolcusu olarak Beşiktaş'ta transfer olabilmek' demesi dikkat çekmişti.