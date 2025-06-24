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Beşiktaş'ta Svensson ile ayrılık kararı!

Beşiktaş'ta Jonas Svensson ile yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlılar, Norveçli oyuncudan kendisine takım bulmasını istedi.

calendar 24 Haziran 2025 22:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Svensson ile ayrılık kararı!
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Beşiktaş, Norveçli sağ beki Jonas Svensson ile yollarını ayırmak istiyor.

"KENDİNE KULÜP BUL"

A Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Svensson'u kadroda düşünmüyor. Siyah-beyazlılar, Norveçli futbolcudan kendisine takım bulmasını istedi.

Onur Bulut'u da Başakşehir'e gönderen Beşiktaş, Svensson'un da takımdan ayrılması durumunda bu bölgeye birden fazla takviye gerçekleştirebilir.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında 61 maçta sahaya çıkan Svensson, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.


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