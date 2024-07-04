Beşiktaş'ta sürpriz yerli hedefi Cem Çelik

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Alanyaspor'un genç yeteneği Cem Çelik'le ilgilendiği öne sürüldü.
Scoutların beğenerek ismini yönetime sunduğu 22 yaşındaki Cem orta saha ve ön libero olarak görev alıyor.
Geçen sezon Diyarbekirspor'da kiralık oynayan Cem'in Alanyaspor'la sözleşmesi 2027'ye kadar sürerken Beşiktaşlı yöneticilerin oyuncu ile ilgili nabız yokladığı kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
22 yaşındaki Cem, geçen sezon 2. Lig'de Diyarbekirspor'da kiralık olarak 26 karşılaşmaya çıkmıştı.
Scoutların beğenerek ismini yönetime sunduğu 22 yaşındaki Cem orta saha ve ön libero olarak görev alıyor.
Geçen sezon Diyarbekirspor'da kiralık oynayan Cem'in Alanyaspor'la sözleşmesi 2027'ye kadar sürerken Beşiktaşlı yöneticilerin oyuncu ile ilgili nabız yokladığı kaydedildi.
SEZON PERFORMANSI
22 yaşındaki Cem, geçen sezon 2. Lig'de Diyarbekirspor'da kiralık olarak 26 karşılaşmaya çıkmıştı.
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