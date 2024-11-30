Beşiktaş'ta sözleşme fesih: Giovanni van Bronckhorst

Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta sözleşme fesih: Giovanni van Bronckhorst
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30 Kasım 2024 19:22
Son güncelleme 30 Kasım 2024 19:35
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik adam ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın KAP'a açıklamasında Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sonlandırıldığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst sonrası görevi Serdar Topraktepe sürdürecek.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir."

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst ile 20 maça çıktı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

İLK ADAY SERGEN YALÇIN

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından ilk teknik direktör adayı Sergen Yalçın. Beşiktaş ile Yalçın arasında önümüzdeki günlerde temasların sıklaşması bekleniyor.

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